Konfuse TSG vor Europa-Aus: Letzte Hoffnung gegen Spurs wohl verspielt

International können die Kraichgauer genauso wenig überzeugen wie in der Liga. Die K.o.-Phase ist kaum noch erreichbar.

Die kriselnde TSG Hoffenheim steht in der Europa League kurz vor dem Aus. Das Team von Trainer Christian Ilzer unterlag gegen Tottenham Hotspur nach schwachem Start mit 2:3 (0:2) und verliert mit lediglich sechs Punkten das Minimalziel Playoffs aus den Augen.

Selbst mit einem Sieg im letzten Spiel am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) bei RSC Anderlecht dürfte es kaum noch für einen Platz unter den besten 24 reichen.

„Es ist eine extrem bittere Niederlage gegen einen guten Gegner. In Phasen des Spiels haben wir es viel besser gemacht als sie, aber schenken ihnen zwei Tore. Es ist sehr bitter“, sagte Anton Stach bei RTL+ . Dennoch mache ihm der Auftritt „Mut“ für die kommenden Wochen.

Nach dem Hoffnungsschimmer in der Liga mit dem Sieg in Kiel präsentierten sich die Kraichgauer anfangs ähnlich leblos und konfus wie in der vorangegangen Negativserie von neun Partien ohne Sieg, die Tore durch Anton Stach (68.) und David Mokwa (88.) halfen letztlich nicht.