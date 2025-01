Nick Salihamidzic spielt jetzt für Deutschland - Mario Götze ist sein Teamchef

Das neue Jahr beginnt mit einer Weltmeisterschaft und deutschen Titelhoffnungen. Zum ersten Mal nimmt ein Team aus Deutschland am Kings League World Cup Nations (KWCN) teil. Und setzt dabei auf bekannte Namen.

Und auch unter den Spielern finden sich einige bekannte Namen wieder. So sind auch Mo Leitner (spielte unter anderem für den BVB ) und Nick Salihamidzic (spielte für FC Bayern II ) am Start. Der Sohn des ehemaligen Bayern-Vorstandes Hasan Salihamidzic ist seit einem Jahr ohne Verein.

WM der Kings League: Deutschland trifft auf Peru

Das deutsche Team wird bei dem in Italien ausgetragenen Turnier (1. bis 12. Januar) in der ersten Runde am Donnerstag gegen Peru gefordert sein.