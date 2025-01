Premiere in München! Klopp erstmals im RB-Look

Überraschungsbesuch in München: Während der BVB verliert, sitzt Ex-Coach Klopp mit Red-Bull-Kappe beim Eishockey – sein erster öffentlicher Auftritt im neuen Job.

Jürgen Klopp hat sein Red Bull-Debüt gefeiert – allerdings nicht wie erwartet in Salzburg, sondern beim Eishockey in München.

Der künftige Head of Global Soccer des Konzerns tauchte am Freitagabend überraschend im SAP Garden auf, um das DEL-Spiel zwischen Red Bull München und den Fishtown Penguins Bremerhaven zu verfolgen.

Mit strahlendem Lächeln in ungewohntem Outfit präsentierte sich der 57-Jährige den gut 10.000 Zuschauern. Statt Liverpool-Rot trug der ehemalige Erfolgscoach einen weißen Rollkragenpullover und eine Kappe mit dem markanten Doppelstier-Logo seines neuen Arbeitgebers.

Sportliche Enttäuschung zum Einstand

Das Spiel selbst wurde für den Fußball-Experten zur Geduldsprobe. In einer torarmen Partie mussten sich die Münchner nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Penaltyschießen geschlagen geben. Der fünfte Tabellenplatz war die bittere Konsequenz für die Red Bulls.

Für Klopp war der Abend in München der Auftakt einer intensiven Zeit. Nach seiner offiziellen Vorstellung am 14. Januar im legendären Hangar 7 in Salzburg dürfte ein volles Reiseprogramm auf den neuen Fußball-Boss warten.