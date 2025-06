Drei Jahre nach Trennung von Laura Wontorra: Ex-Fußball-Profi wieder verheiratet

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Zoller beendet nach vielen Verletzungen seine aktive Laufbahn

Auch nach seiner aktiven Laufbahn als Fußballprofi befindet sich Zoller also auf der Sonnenseite des Lebens. Offiziell steht der 33-Jährige noch bis Ende Juni beim FC St. Pauli unter Vertrag, hat seine Karriere jedoch nach der abgelaufenen Saison beendet .

Das letzte Pflichtspiel des Ex-Stürmers, der in den letzten Jahren mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte, datiert jedoch auf den 16. März 2024. In der Saison 2024/25 kam er nach dem Bundesliga-Aufstieg mit St. Pauli nicht mehr zum Einsatz.

Dennoch kann Zoller auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. In der Bundesliga absolvierte er 114 Partien und erzielte 17 Tore, in der 2. Bundesliga traf er in 123 Partien 14-mal.