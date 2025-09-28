Icon League: Was sind Rulebreaker?

SPORT1 28.09.2025 • 19:27 Uhr Season 3 der Icon League verspricht Spannung, Spektakel und vor allem reichlich „Rulebreakers“. Sport1 überträgt die Hallen-Liga live und verrät, was es alles zu beachten gilt.

Die Icon League geht in die nächste Runde (Live auf SPORT1 im Free-TV und Livestream). Mit dem Start in die Season 3 am 28. September geht auch die ein oder andere Regelanpassung einher. Spannung und Spektakel soll in der Hallen-Liga, bei der Ex-Fußballstars, Influencer und Prominente mitmischen, durch bestimmte „Rulebreaker-Items” garantiert sein.

SPORT1 fasst zusammen, was es in der neuen Saison alles zu beachten gilt.

Icon League: Diese sechs Rulebreaker stehen zur Auswahl

Die Teams erhalten in jedem Spiel zwei von insgesamt sechs „Rulebreakern“ zur Auswahl. Welchen sie letztlich verwenden, darf frei entschieden werden.

Freuen dürfen sich unter anderem die Spezialisten für ruhende Bälle. Die „5-Shot-Rulebreaker“-Regelung ermöglicht einem Spieler, fünf freie Schüsse aus unterschiedlichen Positionen gegen den Torwart auszuführen. Das Spiel wird dafür zwei Minuten pausiert. Die dabei erzielten Treffer erhält das Team ganz normal gutgeschrieben.

Etwas andere Qualitäten sind hingegen beim „Triple Threat“-Rulebreaker gefragt. Hier erhält ein Spieler die Möglichkeit, in drei Eins-gegen-Eins-Duellen mit dem gegnerischen Torwart zu treffen. Ein wenig erinnert das an die aus dem Hockey und Eishockey bekannten Penaltys. Auch hier wird das Spiel für zwei Minuten unterbrochen, jedoch hat der vom Team bestimmte Akteur pro Versuch nur sieben Sekunden Zeit. Die Treffer zählen wie bei den „Freistößen“ regulär.

Die dritte Regelung „Prisoner“ betrifft explizit den Torhüter und besagt, dass dieser den Strafraum nicht verlassen und nicht angespielt werden darf. Ein Manuel Neuer wäre von einer solchen Regelung gewiss nicht begeistert, jedoch gibt es bei jedem Verstoß einen Ballbesitzwechsel.

Wer im Tor steht, kann sich durch die Regelung „Falsche Position“ theoretisch ändern. Hierbei muss der Gegner einen Feldspieler für zwei Minuten in das Tor stellen. Der Torhüter muss hingegen auf dem Feld die Knochen hinhalten.

Hinzu kommen zwei „Items“ die dafür sorgen, dass Treffer doppelt zählen. Beim „Golden Ball“ wird jedes Tor doppelt gewertet, beim „Hero Ball“ gilt dies nur für einen geheimen Spieler. Weder der Gegner noch das Publikum wissen, welcher Spieler der Auserwählte ist.

Zu guter Letzt gibt es noch die „Überzahl“-Regelung. Diese besagt schlichtweg, dass das Team für zwei Minuten in Überzahl spielen darf.

Wissenswert ist auch, dass es bei einem Sieg in der Verlängerung „nur“ zwei Punkte für den Gewinner ist und das unterlegene Team einen Zähler abstaubt.

Icon League: So gestaltet sich der Weg ins Finale

Nach Abschluss der Ligaphase erreichen die besten acht Teams das sogenannte Play-In-Turnier. Im Viertelfinale kommt es unter anderem zu den Duellen „Platz eins gegen Platz vier“ und „Platz drei, gegen Platz zwei“. Die Gewinner ziehen ins Halbfinale ein, während die unterlegenen Teams nicht ausscheiden, sondern im Viertelfinale verweilen.

Hier geht es dann gegen die Sieger der Partien „Platz fünf gegen Platz acht“ und „Platz sechs gegen Platz sieben“. Die unterlegenen Teams dieser Matches scheiden aus dem Turnier aus. Die vier Halbfinalisten kämpfen hingegen ganz normal um die zwei Final-Tickets, wo der Sieger bestimmt wird.

Sendetermine und Spielorte der ersten Events im Überblick:

SPORT1 wird alle Events live übertragen. Die Übersicht zu Sendetermine und Spielorte gibt es hier: