Uli Hoeneß zweifelt an Engagement von Jürgen Klopp

Christopher Mallmann 23.11.2025 • 23:25 Uhr Bayern-Patron Uli Hoeneß drückt sein Unverständnis für Jürgen Klopps Aufgabe bei RB aus. Der 73-Jährige sieht Klopp nicht als Funktionär.

„Ich war sehr überrascht, dass Klopp sich so einen Job ausgesucht hat. Ich habe Jürgen Klopp immer bewundert als einen Trainer, der auf dem Platz steht, der eine Mannschaft entwickelt, der mit seiner Persönlichkeit eine Mannschaft nach vorne bringt“, sagte Hoeneß im „OMR Podcast“.

Er habe sich Klopp nie als Funktionär vorstellen können, „der da durch die Lande fährt nach New York und die verschiedenen Mannschaften betreut.“ Hoeneß‘ Fazit: „Ich glaube nicht, dass es auf Dauer ein vernünftig gutes Modell wird.“

Klopp-Engagement löst Kritik aus

Klopp - zuvor nur als Trainer tätig - hatte im vergangenen Januar die Aufgabe als Global Head of Soccer bei Red Bull übernommen. Das Engagement löste eine Welle der Kritik und Empörung aus - vor allem bei deutschen Fußball-Fans. Klopp selbst wies die Kritik immer zurück.

Dass der 58-Jährige 2008 beinahe beim FC Bayern gelandet wäre, betonte Hoeneß im Podcast neuerlich.

„Als Jürgen Klopp vom Mainz 05 wegging, hatte ich ihn kurz vor Weihnachten angerufen, ob er sich vorstellen könne, bei Bayern München zu arbeiten“, erzählte Hoeneß.

Hoeneß: „Schöner Mist“

Auf Klopps Zusage sei jedoch der Wunsch von Karl-Heinz Rummenigge gefolgt, Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann zum Rekordmeister zu holen.

„Damit war ich natürlich in einem schönen Mist, dem Jürgen Klopp das sagen zu müssen. Dann habe ich ihm Anfang Januar gestanden, dass ich mich da von Karl-Heinz habe überreden lassen, das Klinsmann-Abenteuer einzugehen“, verriet Hoeneß.