Nach Foul von Bayern-Star Luis Díaz: Hakimi vor Comeback für Marokko

SID 28.12.2025 • 14:38 Uhr Die Rolle als Edelfan ist Achraf Hakimi bald los. Der Star von Gastgeber Marokko steht vor seinem ersten Einsatz beim Afrika-Cup.

Starspieler Achraf Hakimi steht beim Afrika-Cup vor seinem Comeback für Gastgeber Marokko. Wie Nationaltrainer Walid Regragui bestätigte, wird der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain im dritten Gruppenspiel am Montag gegen Sambia (20.00 Uhr/Sportdigital) zum Einsatz kommen.

„Was er geleistet hat, um zurückzukommen, ist außergewöhnlich. Ich kann sagen, dass Achraf morgen spielen wird“, sagte Regragui am Sonntag in Rabat. Ob Afrikas Fußballer des Jahres von Beginn an spielt, steht derweil noch nicht fest.

Hakimi verletzte sich gegen Bayern

Hakimi war wegen einer Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Duell mit Bayern München im November ausgefallen. Luis Díaz hatte den Verteidiger gefoult, für das Vergehen sah der Kolumbianer die Rote Karte.

Ohne Hakimi kam Mitfavorit Marokko gegen Mali nicht über ein 1:1 hinaus. Zum Auftakt hatten die Nordafrikaner die Komoren mit 2:0 besiegt. Vor dem letzten Gruppenspiel führt Marokko die Gruppe A mit vier Punkten an. Zum Weiterkommen reicht ein Unentschieden gegen Sambia.