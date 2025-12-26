Liverpool schenkt den Söhnen des verstorbenen Diogo Jota einen besonderen Moment

SPORT1 26.12.2025 • 20:20 Uhr Das traurige Schicksal von Diogo Jota bewegt noch immer die Fußballwelt. Der FC Liverpool schenkt den beiden Söhnen nun einen ganz besonderen Moment.

Der tödliche Autounfall von Diogo Jota gehört zu den dunkelsten Fußball-Momenten des Jahres. Der Portugiese hinterließ seine Ehefrau Rute Cardoso und die drei gemeinsamen Kinder. Die beiden Söhne Dinis (vier Jahre) und Duarte (zwei Jahre) sollen nun in schweren Zeiten einen ganz besonderen Moment erhalten.

Wie der Guardian und weitere englische Medien berichteten, werden Dinis und Duarte zusammen mit den Einlaufkindern im Stadion an der Anfield Road den Rasen betreten, wenn der FC Liverpool die Wolverhampton Wanderers empfängt (Samstag, ab 16 Uhr im LIVETICKER).

Liverpool-Trainer Slot kündigt emotionales Spiel an

Für die Familie des Verstorbenen ist das ein ganz besonderes Match, zumal Diogo Jota für beide Klubs gespielt hat.

„Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal ist, dass Diogos englische Teams seit seinem tragischen Tod aufeinandertreffen“, kündigte Liverpool-Coach Arne Slot ein emotionales Spiel an.

„Es ist nicht meine Aufgabe, ihnen zu sagen, wo sie Trost suchen sollen - falls das überhaupt möglich ist -, aber ich kann nur hoffen, dass das Gefühl von Liebe und Zuneigung, das Diogo immer noch ausstrahlt, ihnen Trost spendet“, wandte er sich zudem an die Familie des Verstorbenen.

Das Schicksal des langjährigen Premier-League-Stars hat auch die Fans der Wolves enorm getroffen, die mit einer spektakulären Choreografie an ihren Helden erinnerten.

Jota mit grandioser Bilanz für beide Klubs

Jota schloss sich im Jahr 2017 per Leihe den Wolverhampton Wanderers an und wechselte ein Jahr später fest zum Insel-Klub. Nach 44 Toren und 19 Assists folgte 2020 der Wechsel zum FC Liverpool. Dort erlebte der Offensiv-Star die besten Jahre seiner Karriere. So schoss er nicht nur 65 Tore in 182 Partien, sondern gewann mit den Reds auch den Pokal und die Meisterschaft.