"Erstes Weihnachten ohne ihn": Slot denkt an Diogo Jota

Der Liverpool-Coach Arne Slot wird emotional vor dem Spiel gegen Wolverhampton - und sendet Trost an Jotas Familie.

Diogo Jota spielte in der Premier League für den FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers - vor dem direkten Duell erinnerte Reds-Teammanager Arne Slot deshalb mit emotionalen Worten an den verstorbenen Portugiesen. „Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal seit seinem tragischen Tod sein wird, dass Diogos englische Teams aufeinandertreffen“, schrieb Slot vor der Partie (16.00 Uhr/Sky) in einer Botschaft an die Fans auf der Vereinsseite.

Der niederländische Coach des FC Liverpool betonte, dass er mit seinen Gedanken auch bei Jotas Familie sei. Es sei deren „erstes Weihnachtsfest ohne ihn“. Es sei zwar „nicht meine Aufgabe, ihnen zu sagen, wo sie Trost suchen sollen — falls das überhaupt möglich ist —, aber ich kann nur hoffen, dass das Gefühl von Liebe und Zuneigung, das Diogo immer noch ausstrahlt, ihnen Trost spendet“, führte Slot aus.

Diogo Jota verstarb bei einem Autounfall

Jota und sein Bruder André Silva waren im Juli bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Die Tragödie löste Bestürzung in der gesamten Fußballwelt aus. Jota, der von 2017 bis 2020 für Wolverhampton gespielt und zuletzt in Liverpool unter Vertrag gestanden hatte, wurde 28 Jahre alt. Er hinterließ seine Ehefrau, die er zehn Tage vor seinem Tod geheiratet hatte, sowie drei gemeinsame Kinder.