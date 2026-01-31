Justin Schroll , Maximilian Lotz 31.01.2026 • 19:29 Uhr Nach seiner Suspendierung kommt Jean-Luc Dompé bei HSV-Legende Horst Hrubesch nicht gut weg. Mitspieler Robert Glatzel wiederum bedauert die Entwicklung.

Ausgerechnet in der Woche vor dem Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) hat Jean-Luc Dompé seinem Hamburger SV einen Bärendienst erwiesen und mit seinem erneuten Fehlverhalten im Straßenverkehr für mächtig Unruhe gesorgt.

Der Franzose, unbestritten einer der besten Fußballer in der Truppe von Trainer Merlin Polzin, aber in dieser Saison immer wieder von Achillessehnenproblemen ausgebremst, wurde am Donnerstag nach einer Alkoholfahrt vier Tage zuvor für das Bayern-Spiel suspendiert.

HSV-Legende Hrubesch: „Ist ja eigentlich dämlich“

Ein Schritt, den HSV-Legende Horst Hrubesch nachvollziehen konnte: „Zu Dompé ist ja nur zu sagen: Das ist ja eigentlich dämlich, was er macht“, betonte Hrubesch vor dem Anpfiff bei Sky. „Er weiß genau, dass er der Mannschaft schadet. Ich finde es konsequent, was Merlin macht. Dass er bei seinem Weg bleibt.“

Polzin wiederum betonte erneut, dass er nicht den Fehler machen wollte, „in dieser Woche vor dem Spiel irgendeine Ablenkung zuzulassen. Deswegen haben wir es mit einer klaren Konsequenz erstmal bis zum heutigen Spiel verschoben. Wir werden dann in Ruhe und ohne Emotionalität die nächsten Schritte Anfang der Woche besprechen.“

Dompé für Bayern-Spiel suspendiert

Stürmer Robert Glatzel, gegen die Bayern zunächst auf der Bank, gab unterdessen einen kleinen Einblick in das Innenleben der HSV-Kabine. Bisher habe sich noch keine Möglichkeit ergeben, mit Dompé Tacheles zu reden.

„Nach der Suspendierung haben wir ihn noch nicht gesehen“, berichtete Glatzel: „Wir haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, als Mannschaft mit ihm zu sprechen. Wenn er wieder zu uns stößt, werden wir auf jeden Fall mal mit ihm sprechen.“