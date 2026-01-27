Neuer Job für früheren Bayern-Star

Bayern-Idol Rafinha schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der frühere Rechtsverteidiger übernimmt in seiner Heimat Brasilien einen Funktionärsposten und wird Sportdirektor beim FC São Paulo. Das bestätigte der Traditionsklub offiziell.
Neuer Job für Bayern-Idol
Für den langjährigen Profi ist es der erste Job abseits des Rasens. „Es ist eine Herausforderung für mich“, wird Rafinha in einer Mitteilung des FC São Paulo zitiert. „Ich bin im Fußball aufgewachsen, ich liebe dieses Umfeld, und wenn São Paulo mich ruft, ist es wie eine Berufung.“
Rafinhas Aufgaben als Sportdirektor beim FC São Paulo
Rafinha erklärte auch, wie sein Aufgabenfeld künftig aussehen soll. „Ich werde die Verbindung zwischen Trainerstab und Vorstand sein und jeden Tag mit den Spielern zusammen sein - im Training und auf Auswärtsreisen“, sagte der 39-Jährige.
Dem Fußball bleibt er damit eng verbunden. Erst im März vergangenen Jahres hatte Rafinha sein Karriereende bekannt gegeben, nun folgt direkt der Schritt in eine Rolle neben dem Platz.
Publikumsliebling beim FC Bayern
Bereits von 2022 bis 2025 war Rafinha als Spieler für den FC São Paulo aktiv und gewann mit dem Klub den brasilianischen Pokal. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der vierfache Nationalspieler in Europa - vor allem beim FC Bayern München.
Mit den Münchnern gewann Rafinha sieben deutsche Meisterschaften, die Champions-League sowie viermal den DFB-Pokal. Damit zählt der einstige Publikumsliebling zu den erfolgreichsten ausländischen Profis der Vereinsgeschichte.
Kariereende nach Aus bei Coritiba FC
Sein Abschied als aktiver Fußballer verlief allerdings unschön. Nach einem kurzen Intermezzo bei Coritiba FC wurde Rafinha zunächst aus dem Kader gestrichen und später entlassen. Hintergrund war eine Reise nach Deutschland zu einem Bayern-Turnier, die offenbar nicht mit dem Klub abgesprochen war. Sein Vertrag wurde daraufhin vorzeitig aufgelöst.
