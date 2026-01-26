Wanner-Entscheidung gefallen? Das ist der Stand

Niklas Senger , Stefan Kumberger 26.01.2026 • 17:36 Uhr Vor dem Wiedersehen mit den Bayern rückt bei Paul Wanner erneut die Frage nach seiner Nationalmannschaftszukunft in den Fokus. SPORT1 kann Berichte über eine fixe Zukunftsentscheidung nicht bestätigen.

Für Paul Wanner kommt es am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase zu einem besonderen Wiedersehen. Am Mittwoch (21 Uhr) trifft der 20-Jährige mit der PSV Eindhoven auf seinen ehemaligen Klub, den FC Bayern München.

„Es wird kein alltägliches Spiel: Ich werde Teamkollegen, bekannte Gesichter wiedersehen. Wir wissen, dass Bayern aktuell eines der besten Teams der Welt ist. Aber wir haben auch Qualität: Wir wollen die Bayern ärgern und versuchen, sie zu Hause zu besiegen“, kündigte er bei der Sport Bild selbstbewusst an. „Ich freue mich jedenfalls sehr auf dieses Match.“

Wanner schrieb in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Schlagzeilen. Nach seinem Abgang im Sommer kam der Youngster zunächst lange nur zu Kurzeinsätzen oder blieb gänzlich außen vor. Seit Ende November 2025 glänzt Wanner jedoch in neuer Rolle und ist aus der Startelf von Eindhoven nicht mehr wegzudenken.

DFB oder Österreich? Entscheidung noch offen

Aus diesem Grund ist auch das Thema Nationalmannschaft erneut in den Fokus gerückt. Wanner kann als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin künftig entweder für die österreichische oder für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen. Laut der tz soll er nun eine Entscheidung pro Österreich getroffen haben.

Nach SPORT1-Informationen ist die endgültige Wahl des Mittelfeldspielers aber noch lange nicht gefallen. Demnach will Wanner noch mindestens die Länderspielpause im März abwarten und sich auf seine sportliche Entwicklung bei PSV konzentrieren.

Schon im November 2024 soll Wanner eine Entscheidung vertagt und eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgeschlagen haben. Im Juniorenbereich lief Wanner bisher nur für die Teams des DFB auf und absolvierte seit Oktober 2024 neun Spiele für die U21.