Thomas Müller verrät: Er ist mein Lieblings-TV-Experte

Benjamin Zügner 03.03.2026 • 09:57 Uhr Thomas Müller wird im Rahmen der WM 2026 als TV-Experte bei Magenta zum Einsatz kommen. Zuvor offenbart er nun, wem er selbst am liebsten lauscht.

Thomas Müller geht aktuell noch für die Vancouver Whitecaps in der MLS auf Torejagd, rüstet sich aber schon jetzt für sein Leben nach der Karriere: Im Sommer wird der Ur-Bayer erstmals als TV-Experte bei Magenta im Rahmen der WM 2026 zum Einsatz kommen.

Bis dahin verfolgt der 36-Jährige die Übertragungen noch in passiver Rolle - und beantwortet in seinem wöchentlichen Newsletter eine spannende Frage: „Welchen deutschen Fußball-Experten mag ich eigentlich am liebsten?“

Sky-Experte beeindruckt Müller

Die klare Antwort: „Ganz in seinem Sinne haue ich jetzt einfach mal einen raus. Vorhang auf für Didi Hamann.“

Der Sky-Experte, der analog zu Müller die Bayern-Jugend durchlief und selbst bis 1998 für den deutschen Rekordmeister spielte, vertritt gemäß Müller immer eine klare Haltung: „Didi hat zwar des Öfteren auch Meinungen, die ich nicht teile. Was für mich aber viel entscheidender ist: Er trägt seine Argumente schlüssig vor, vertritt seine Thesen mit Herzblut und ist dabei authentisch. Das finde ich gut und darauf kommt es an.“

Dass Hamann des Öfteren umstrittene Meinungen kundtut, findet Müller derweil nicht verwerflich - im Gegenteil: „Für mich gehören zu einem gelungenen Fußball-Entertainment-Experten dazu, dass sie auch mal steile Thesen raushauen, an denen sich die Leute reiben können. Solange es nicht unter die Gürtellinie geht, gehört das zum Spiel dazu.“

Müller mit Doppelpack zum MLS-Start

Müller und Hamann pflegen ohnehin auch abseits der Fernseh-Expertise losen Kontakt. Bei dem von Müller und Moderator Michael Leopold organisierten alljährlichen Charity-Schafkopf-Turnier auf dem Münchner Nockherberg ist Hamann beispielsweise regelmäßig geladener Gast.