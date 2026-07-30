Diese Deutsche ist die wertvollste Fußballerin der Welt

SPORT1 30.07.2026 • 19:10 Uhr Die neueste Marktwertanalyse weist Klara Bühl vom FC Bayern als wertvollste Spielerin der Welt aus - noch vor der Weltfußballerin.

Besondere Auszeichnung für Klara Bühl: Die Offensivspielerin des FC Bayern München ist nach der jüngsten Marktwert-Aktualisierung des Portals Soccerdonna die wertvollste Fußballerin der Welt.

Mit einem geschätzten Marktwert von 1,65 Millionen Euro überholt die 25-Jährige sogar die spanische Weltfußballerin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona.

Klara Bühl vor Aitana Bonmatí wertvollste Fußballerin der Welt

Bühls Marktwert stieg demnach von zuvor 1,1 Millionen Euro auf 1,65 Millionen Euro und erreicht damit den höchsten Wert, der bislang von Soccerdonna für eine Spielerin vergeben wurde.

Die 28-jährige Bonmatí folgt mit 1,6 Millionen Euro auf Rang zwei. Platz drei teilen sich Arsenal-Stürmerin Alessia Russo (England, 27) und ihre Teamkollegin Mariona Caldentey (Spanien, 30) mit jeweils 1,3 Millionen Euro.

Bühl lieferte in der vergangenen Saison 21 Scorerpunkte (sieben Tore, 14 Vorlagen) in 20 Bundesligaspielen. In der Champions League waren es acht Vorlagen und ein Tor in acht Spielen. Am Ende stand mit den Bayern das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Bonmatí räumte mit Champions League (zum 4. Mal in ihrer Karriere), Meisterschaft, Pokal und Supercup sogar gleich vier Titel ab, zu denen sie mit insgesamt sieben Toren und drei Vorlagen in der Liga beitrug. In der Königsklasse blieb sie in sechs Partien ohne Scorerpunkt.

Allerdings wurde sie auch ab November mit einem Wadenbeinbruch außer Gefecht gesetzt.

FC Bayern dominiert das Ranking

Die neue Marktwertliste unterstreicht zugleich die Dominanz des FC Bayern in der Frauen-Bundesliga. Hinter Bühl folgt Teamkollegin Momoko Tanikawa mit 800.000 Euro auf Platz zwei des Bundesliga-Rankings.

Dahinter reihen sich vier weitere Münchnerinnen ein: Edna Imade (750.000 Euro), Pernille Harder und Giulia Gwinn (je 700.000 Euro) sowie Franziska Kett (675.000 Euro). Erst auf Rang sieben folgt mit Wolfsburgs Janina Minge die erste Spielerin eines anderen Bundesligisten.