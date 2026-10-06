Lionel Messi trägt ein letztes Mal das Trikot Argentiniens. Das Land will seinem Helden einen großen Abschied bescheren.

Lionel Messi ließ sich nicht lumpen. Edle Riesen-Steaks brutzelten auf dem Grill, am Lagerfeuer schwelgte der Superstar mit seinen Kumpels in Erinnerungen. Mit einem traditionellen „Asado“, wie es schon sein Idol Diego Maradona liebte, stimmten sich Argentiniens Spieler auf den „letzten Tanz“ ihres „Fußballgottes mit der Nummer 10“ ein.

In der Nacht auf Mittwoch (ab 1 Uhr im LIVETICKER) ist es soweit, der letzte Vorhang fällt – mit seinem 208. Länderspiel endet die Ära Messi in der Albiceleste endgültig. 85.000 Fans werden im ausverkauften Estadio Monumental in Buenos Aires dabei sein, der Rest der Welt schaut live im TV zu, wenn Messi nach über 20 Jahren gegen den Benin Abschied nimmt.

Schon nach dem verlorenen WM-Finale flossen bei Lionel Messi die Tränen Schon nach dem verlorenen WM-Finale flossen bei Lionel Messi die Tränen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Während die Zeit in der Nationalmannschaft für seinen großen Rivalen Cristiano Ronaldo in einem Drama zu enden scheint, geht Messi als König.

„Letzter Tanz“ für Idol Messi

„Das wird für alle ein unvergesslicher Tag. Jeder möchte bei diesem Spiel dabei sein, und jetzt geht es einfach darum, es zu genießen“, sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni. 79 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 n. V.) streift Messi, dessen Vertrag bei Inter Miami noch bis 2028 läuft, ein letztes Mal das himmelblaue Trikot über. Und natürlich kennt ganz Argentinien gerade kein anderes Thema.

Die TV-Sender zeigen Messis größte Momente, sie erinnern an den WM-Titel 2022, an seine zwei Copa-América-Triumphe, die Zeitungen sind voll mit Lobeshymnen über das Genie am Ball. Clarin schreibt vom „letzten Fußballgott mit der Nummer 10“, La Nacion blickt auf den „letzten Tanz“ als „Tag, der im kollektiven Gedächtnis eines Volkes bleiben wird“.

DEINE MEINUNG

Denn: Mit Messi verabschiedet sich Argentinien von einem Teil seiner eigenen Geschichte, nur zu vergleichen mit dem Karriereende von Maradona. 2005 feierte „La Pulga“ (der Floh) sein Debüt für die Albiceleste, nun geht Messi als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze. In bisher 207 Länderspielen erzielte der 39-Jährige 125 Tore und bereitete 68 Treffer vor. Die Fans erinnern sich an so viele Momente des Glücks mit ihrem Idol.

Ein großes Fest zum Abschied von Lionel Messi

„Ich möchte es genießen und ich möchte ihn lächeln sehen“, sagte Torhüter Emiliano Martinez vor dem emotionalen Abend. All die Weltmeister von 2022 werden kommen, es soll Musik-Acts und weitere Shows geben, ein großes Fest werden. Und natürlich wird Messis Familie dabei sein, seine Frau Antonela, seine drei Söhne. Vater Jorge schaut nach seinem Tod aus dem Himmel zu.

Wie nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien werden so ganz sicher wieder Tränen fließen. „Ich liebe es, ich habe es geliebt und ich werde es immer lieben, Teil der Nationalmannschaft zu sein“, hatte Messi in seinem emotionalen Brief geschrieben, in dem er sein Karriereende in der Nationalmannschaft bekannt gab: „Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast.“

Und so langsam muss sich das Land auf die Zeit nach Messi vorbereiten. „Wir werden die Nummer 10 niemandem geben, bevor Leos Abschiedsspiel stattgefunden hat“, sagte Scaloni: „Danach werden wir sehen. Als Mannschaft werden wir versuchen, die Lücke zu schließen, die Leo hinterlässt“.

Messi wird dann als Fan anfeuern. „Jetzt werde ich einer von euch“, kündigte er bereits an.