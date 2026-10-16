Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Michael Olise ist in vielerlei Hinsicht ein Unikat. Ein Unterschied zu vielen seiner Kollegen war bisher, dass er keinen millionenschweren Ausrüstervertrag hat. Das soll sich nun ändern.

Der Sportartikelhersteller Nike ersetzt Kylian Mbappé offenbar mit Michael Olise. Wie die Plattform Footy Headlines berichtet, soll der Superstar des FC Bayern zum neuen großen Werbepartner des US-Unternehmens werden.

Stürmer Mbappé hatte sich vor kurzem von Nike getrennt. Der Ausrüstervertrag des Stürmers von Real Madrid war über 10 Jahre gelaufen und hatte dem Franzosen angeblich 185 Millionen Dollar eingebracht.

Michael Olise und Kylian Mbappé im Zweikampf Michael Olise und Kylian Mbappé im Zweikampf © IMAGO/DeFodi Images

In welcher Größenordnung der Deal mit Olise ausfallen soll, wurde in dem Bericht nicht verraten. Olise ist einer der wenigen Fußballer auf Topniveau, der bislang keinen Vertrag mit einem bekannten Ausrüster eingegangen ist. Anders als viele seiner Kollegen ist er in seiner Schuh-Auswahl komplett frei.

Olise tritt offenbar in die Fußstapfen seines Vorbilds

In den meisten Spielen läuft der 24-Jährige aber bereits in Nike-Tretern auf, häufig sind diese farblich abgestimmt auf die Trikotfarben der jeweiligen Partie.

Was Olise nun zu einer Unterschrift bewogen haben könnte? Meist greift er zum Modell Nike Hypervenom Phantom III, das bis 2018 erhältlich war. Laut Footy Headlines will die Firma aus Oregon diese Produktlinie in den kommenden Jahren wieder aufleben lassen. Dazu kommt: Den Hypervenom trug und bewarb einst der Brasilianer Neymar – Olises Vorbild.

Randnotiz: Die französische Nationalmannschaft läuft in Nike-Trikots auf. Der FC Bayern spielt derweil seit vielen Jahren in Jerseys von adidas.