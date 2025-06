Gellendes Pfeifkonzert! Deutsche Fans verspotten Cucurella

EM: Cucurella wird zum Buhmann

Deutschland ausgeschieden - Spanien Europameister

In der Verlängerung hatte Jamal Musiala Cucurella den Ball an den Arm geschossen, doch die Pfeife von Schiedsrichter Anthony Taylor blieb stumm , auch der Videoassistent intervenierte nicht.

Cucurella-Handspiel: UEFA räumt Fehler ein

Der Sieger des zweiten Nations-League-Halbfinals trifft am Sonntag in München auf Portugal. Das Team um Cristiano Ronaldo hatte am Mittwochabend Deutschland 2:1 bezwungen. Das Spiel um Platz drei in der Nations League mit dem DFB-Team findet am Sonntag in Stuttgart statt.