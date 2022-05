1. FC Kaiserslautern nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga: Wer kommt? Wer geht?

Einige Tage wurde beim 1. FC Kaiserslautern ordentlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert, doch seit vergangenen Freitag sitzt Geschäftsführer Thomas Hengen wieder an seinem Schreibtisch und bastelt am neuen Kader für die 2. Liga. Kein leichtes Unterfangen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)