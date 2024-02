3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SG Dynamo Dresden, 2:1 (1:0)

Marcel Bär traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Aue (36.). Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Bei Dresden kam zu Beginn der zweiten Hälfte Ahmet Arslan für Luca Herrmann in die Partie. Bei den Gästen kam Robin Meißner für Stefan Kutschke ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (67.). In der 74. Minute stellte der FC Erzgebirge Aue personell um: Per Doppelwechsel kamen Steffen Meuer und Sean Seitz auf den Platz und ersetzten Bär und Omar Sijarić. Tim Danhof versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Aue (77.). Durch einen Linksschuss von Meißner kam SG Dynamo Dresden noch einmal ran (81.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Timo Gerach siegte der FC Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden.