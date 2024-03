Nächster langjähriger Freiburg-Trainer geht

Die Veränderungen auf den Trainerposten beim SC Freiburg gehen weiter. Nach dem angekündigten Ende der Ära von Christian Streich wird es auch bei der zweiten Mannschaft an der Seitenlinie einen Umbruch geben.

Der bisherige Trainer Thomas Stamm verlässt den Sport-Club nach insgesamt neun Jahren am Saisonende. Das teilten die Freiburger am Donnerstag mit, die Entscheidung habe man „gemeinsam getroffen“.

Stamm war seit Sommer 2021 Trainer der zweiten Mannschaft und führte den Nachwuchs in der Vorsaison zur Vizemeisterschaft. Aktuell droht dem Team als abgeschlagener Tabellenletzter der Abstieg in die Regionalliga Südwest. Zuvor trainierte der 41-jährige Schweizer sechs Jahre lang die Freiburger U19.

Lob für Stamm: „Hat hervorragende Arbeit geleistet“

„Es ist nicht immer einfach an den Schnittstellen U19 oder U23 zu arbeiten, da man oft von der Personalsituation der anderen Mannschaften abhängig ist. Hier hat er hervorragende Arbeit geleistet“, sagte Sportdirekter Klemens Hartenbach.

Wer beim SC II auf Stamm folgt, ist noch offen. Auch die Zukunft des Schweizers ist noch nicht geklärt. Er galt nach dem Rückzug von Streich auch als Kandidat auf den Cheftrainerposten in Freiburg, diese Stelle wurde allerdings mit Ex-Profi Julian Schuster besetzt. In der vergangenen Saison hatte Stamm Begehrlichkeiten in der Schweiz geweckt, zeitweise gab es Gerüchte um ein Interesse des FC Basel.