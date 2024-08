Kurios: Späterer Deadline Day in der 3. Liga

SPORT1 30.08.2024 • 20:20 Uhr Am Freitag endet die Sommer-Transferperiode in der 1. und 2. Bundesliga, doch in der 3. Liga bleibt das Transferfenster noch bis zum 2. September geöffnet. Damit enden die Wechselfristen in den deutschen Profiligen erstmals nicht einheitlich.

Am Freitag, 30. August, endet die Sommer-Transferperiode in den großen europäischen Profiligen. So auch in der 1. und 2. Bundesliga um 20 Uhr.

Doch nicht in allen deutschen Profiligen schließt am Freitag das Transferfenster, für die Vereine der 3. Liga gibt es eine Ausnahme: Sie dürfen noch bis zum 2. September Spieler verpflichten. Erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs enden die Wechselfristen in den Profiligen nicht einheitlich.

In den vergangenen Jahren galt der 1. September als Stichtag für das Ende der Sommertransferperiode. Wenn dieser auf ein Wochenende fiel, wurde die Frist bis zum darauffolgenden Montag verlängert. So wäre es auch in diesem Jahr gewesen, da der 1. September auf einen Sonntag fällt.

Während die großen europäischen Ligen jedoch beschlossen haben, das Transferfenster auf den 30. August vorzuverlegen, bleibt die Regelung in der 3 Liga unverändert. Das bedeutet, dass die Vereine der dritten Liga noch bis Montag, den 2. September, Transfers tätigen könnten.

Im Winter wird es wieder einheitlicher

Ein weiterer Unterschied besteht in der Uhrzeit: Während das Transferfenster in den beiden Bundesligen am Freitag um 20 Uhr schließt, haben die Drittligisten am Montag theoretisch bis 23.59 Uhr Zeit. Die genaue Deadline hängt jedoch von den jeweiligen Landesverbänden ab, da diese die Neuzugänge registrieren müssen.

Theoretisch haben auch die Regionalligisten noch mehr Zeit für Neuverpflichtungen, die Viertligisten können ebenfalls noch bis zum 2. September auf dem Transfermarkt nachlegen.