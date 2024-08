Deadline Day: Alle Transfer-News und Gerüchte um FC Bayern, BVB und Co.

Das Transferfenster im Sommer 2024 neigt sich dem Ende entgegen. Am Deadline Day könnten noch einige Kracher-Transfers passieren. Alle aktuellen Gerüchte im Überblick bei SPORT1.

Der Deadline Day ist angebrochen, damit laufen die letzten Stunden, in denen europäische Top-Teams noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden können, um ihren Kader in diesem Sommer zu verstärken.

Bis 20.00 Uhr können die Teams aus Deutschland und Italien noch Spieler von anderen Vereinen verpflichten. In England, Spanien und Frankreich schließt das Fenster wiederum erst um Mitternacht. Abgänge in weitere europäische Länder sind zudem vereinzelt auch noch in den kommenden Wochen möglich.