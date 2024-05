Slapstick-Tor in der Relegation! Der heimliche Held der Fortuna

Es war der Dosenöffner für Fortuna Düsseldorf: Die scharf getretene Ecke von Christos Tzolis (13.) führte zu einem wahren Slapstick-Eigentor und ebnete den Weg zum 3:0-Erfolg über den VfL Bochum - die Fortuna darf also für die kommende Saison allmählich mit der Bundesliga planen. Einstudiert war die Szene nicht, geplant hingegen schon.

Die Hereingabe knallte an den gegnerischen Pfosten, von dort an das Knie von Unglücksrabe Philipp Hofmann und landete anschließend im Tor der Bochumer.

Slapstick-Tor für Fortuna gegen Bochum

„Wir haben eigentlich etwas ganz anderes probiert“

Auch Teamkollege Felix Klaus musste eingestehen, dass die Szene nicht einstudiert war. „Wir haben eigentlich etwas ganz anderes probiert. Manchmal ist auch viel Glück dabei.“ Dabei habe es so ausgesehen, als wäre es geplant gewesen. „Nein, war es nicht“, offenbarte der Sturmpartner von Tzolis.

Cheftrainer Daniel Thioune gab einen Einblick in die Vorbereitung. „Zumindest war es heute Morgen, als Christos die Standards trainiert hat, so, dass der eine oder andere Ball schon auf die kurze Ecke flog. Er bereitet gerne Tore vor und noch lieber schießt er Tore. Wenn er den Ball in diese Räume spielt, dann steckt eine Idee dahinter. Großartig!“