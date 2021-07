Borussia Dortmund: BVB-Deal mit Malen hakt - Raiola im Fokus

Wenngleich der Abgang von Sancho zu Manchester United noch nicht offiziell ist, so galt bis vor kurzem doch so gut wie sicher: In die großen Fußstapfen des Shootingstars soll Donyell Malen treten - nach SPORT1-Informationen ist er der Topkandidat auf das Erbe des England-Stars. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)