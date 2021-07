FC Bayern & Michael Cuisance: Zukunft mit Neucoach Nagelsmann?

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer 2019 mit vielen Nebengeräuschen von Gladbach zum FC Bayern wechselte, ist nach einem enttäuschenden Leih-Jahr bei Olympique Marseille zurück an der Säbener Straße. Seine Zukunft steht in den Sternen wir auch bei Joshua Zirkzee, der nach einem enttäuschenden Jahr in Parma zurückkehrte.