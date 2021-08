Bundesliga: Dominik Szoboszlai von RB Leipzig feiert grandioses Comeback

Aber Szoboszlai könnte der Spieler sein, der zumindest in die Nähe der ungarischen Fußballlegende kommt. Zu welchen Taten er fähig sein kann, zeigte er am zweiten Spieltag in der Bundesliga. Bei der 4:0-Gala seiner Leipziger gegen den VfB Stuttgart trug sich der Mittelfeldspieler gleich zweimal in die Torschützenliste ein - jeweils per Fernschuss. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)