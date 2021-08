Bundesliga: FC Bayern holt Sabitzer von RB Leipzig und schwächt erneut Konkurrenz

Auch die Verpflichtung von Aachens Jan Schlaudraff - trotz zweifelhafter Perspektiven in München - hat damit zu tun, dass auch Werder an ihm dran war, bei Bayern bleibt der Stürmer glücklos und geht nach einem torlosen Jahr wieder. Trockene Antwort seinerzeit im SPORT1-Interview, was Schlaudraff denn nun zu den Kritikern sagen würde, die das Scheitern voraussahen: “Glückwunsch, Sie hatten Recht!”