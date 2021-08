BVB-Einzelkritik gegen FC Bayern: Akanji mit Katastrophen-Bock, Passlack überfordert, Haaland kaltgestellt

MARCO REUS: Der Kapitän setzt seinen Lauf fort und traf auch im Supercup. Entschlossen lenkte er den Ball mit einem Weltklasse-Schlenzer ins Netz. Sein Anschlusstreffer kam allerdings zu spät. Reus motivierte seine Mitspieler auch nach dem 1:3. Er attackierte die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit früh und setzte die Abwehr um Upamecano und Süle so unter Druck. Manko: Reus scheiterte in der 19. Minute mit einer Mega-Chance an Neuer. SPORT1-Note: 2,5