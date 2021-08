BVB vs. FC Bayern: Wieso im Supercup selbst Goretzka über Haaland lachte

64. Minute: Nach dem Weltklasse-1:2 durch Marco Reus geht nochmal ein Ruck durch Haaland. Am Mittelkreis stehen die Bayern-Stars zum Wiederanstoß bereit. Haaland rudert acht (!) Sekunden lang wie wild mit den Armen und treibt die 25.000 Zuschauer frenetisch an. Er fuchtelt so wild herum, dass sogar Leon Goretzka ihn ungläubig anschaut und lacht.