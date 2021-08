FC Bayern: Salihamidzic spricht über Goretzka, Kimmich, Lewandowski

“Wir werden sehen, was da in den kommenden zehn Tagen noch möglich ist. Wir schauen, was geht und werden dementsprechend entscheiden im Sinne des Klubs. Wenn sich was ergibt, sind wir da”, sagte der 44-Jährige und sprach erneut von “großen finanziellen Lücken” wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen während der Corona-Pandemie.