Borussia Dortmund & FC Bayern: Watzke erinnert an 2019

Für den SPORT1-Experten und früheren FCB-Profi sind die Borussen noch längst nicht so weit wie die Münchner - auch aus diesem Grund: „Bayern spielt in Barcelona, in Leipzig, gegen Bochum - und macht sie alle weg, obwohl das keine einfachen Spiele waren. Jetzt hast du Fürth und machst es genauso. Nicht mit Glanz und Spektakel, aber sie kriegen es hin, auch in Unterzahl.“