BVB: Mit diesem Beispiel will Dortmund Haaland von Verbleib überzeugen

„Natürlich wird‘s schwer“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der Welt am Sonntag über einen möglichen Verbleib. „Ich sage aber nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, Erling zu halten. Wir werden machen, was wir machen können, um unsere Top-Spieler auch in Zukunft an uns zu binden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)