FC Bayern: Kommt Timo Werner im Tausch für Leroy Sané?

Schon zu Leipziger Zeiten geisterte der Name des deutschen Nationalspielers an der Säbener Straße herum. Im kürzlich geschlossenen Transferfenster loderten die Gerüchte wieder auf. So wirklich heiß wurde es allerdings nicht. Doch könnte sich das ändern? (Alle Entwicklungen rund um den Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)