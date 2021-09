Florian Wirtz: Besser als Jamal Musiala und Jude Bellingham?

Bereits in seiner ersten Bundesligasaison brach Wirtz gleich mehrere Rekorde: Am 6. Juni 2020 traf er gegen die Bayern zum 2:4-Endstand und wurde im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen zum historisch jüngsten Bundesliga-Torschützen. Dieser Rekord wurde ihm allerdings in der letzten Saison von Dortmund-Stürmer Youssoufa Moukoko gleich wieder genommen.