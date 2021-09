Rummenigge glaubt nicht an Verbleib von Haaland in der Bundesliga

Karl-Heinz Rummenigge hält einen Verbleib Erling Haalands in der Bundesliga für unwahrscheinlich. “Er ist neben vielen Bayern-München-Spielern zu einem absoluten Aushängeschild der Liga geworden. Aber die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten”, sagte Bayerns früherer Vorstandsvorsitzender der Sport Bild: “Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird.” (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)