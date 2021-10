Bundesliga: Borussia Mönchengladbach mit Arbeitssieg gegen VfL Bochum

Alassane Pléa (12.), der im Pokal gegen den FC Bayern nicht in der Startelf gestanden hatte, und Jonas Hofmann (40.) trafen für das Team von Trainer Adi Hütter. Danny Blum brachte den VfL durch einen Traumfreistoß noch mal heran (86.). In der Folge stand das Spiel auf der Kippe, am Ende konnte Gladbach den Sieg aber über die Zeit retten.