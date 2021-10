Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart, 1:1 (1:1)

Omar Khaled Mohamed Marmoush bediente Konstantinos Mavropanos, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Jonas Hofmann das 1:1 für die Borussia (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Als der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.