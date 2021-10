Bundesliga-Classics: Als Timo Hildebrand sein Tor versiegelte

Der frühere Bundesligatorwart schafft es in Zeiten eines Oliver Kahn damals in die Nationalmannschaft und auch in den EM-Kader des in Portugal stattfindenden Turniers. Weil er vorher eben diesen Kahn übertroffen und ihm dessen Bundesligarekord abgenommen hatte: 884 Minuten, das sind fast 15 Stunden, bleibt er ohne Gegentor.