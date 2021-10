Bundesliga heute: Borussia Mönchengladbach -VfB Stuttgart im TV, Stream & Ticker

Nach schwachem Saisonstart fingen sich die Fohlen so nach und nach. Ein Erfolg gegen die Schwaben könnte das Hochrücken in die obere Tabellenhälfte bedeuten. Verzichten muss Gladbach dabei allerdings auf Mittelfeldspieler Christoph Kramer. Der 30-Jährige zog sich im Training am Dienstag eine „stärkere Zerrung“ zu, sagte Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart: „Er wird sicherlich ein paar Wochen ausfallen.“ Neben Kramer fehlen weiter die Langzeitverletzten Mamadou Doucouré, Stefan Lainer und Marcus Thuram. (Exklusiv: Gladbach-Youngster Joe Scally im SPORT1-Interview)