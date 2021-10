Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - FC Bayern im TV, Stream, Ticker

Der Ausgang des Falls Hernández ist völlig offen. Sicher ist nur: Der französische Nationalspieler muss am Dienstag um 11.00 Uhr vor dem 32. Strafgericht in Madrid erscheinen. „Dann sehen wir weiter“, hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag gesagt. Der FC Bayern unterstütze seinen Spieler „selbstverständlich“, nachdem das Gericht die Vollstreckung einer 2019 verhängten sechsmonatigen Haftstrafe gegen Hernandez angeordnet hatte.