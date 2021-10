Hertha BSC: Zu viele Standardgegentore - Terzic statt Dárdai?

Also doch weiter mit Dárdai? „Pál Dárdai ist ja kein kleiner Trainer, er hat Hertha in der Vergangenheit ja auch schon in den Europapokal geführt, er kann das also sehr wohl“, bewertet Effenberg die Lage in der Hauptstadt: „Wenn einer diese schwierige Situation meistern kann, dann ist das Bobic – auch in Kombination mit Dárdai. Geben wir ihnen jetzt die Zeit in der Länderspielpause, da kann man an den Fehlern arbeiten.“