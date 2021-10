Bundesliga: Lothar Matthäus bringt Terzic als Dárdai-Nachfolger bei Hertha ins Gespräch

Schon seit längerem geistert in Berlin der Name Edin Terzic herum. Der Technische Direktor des BVB ist im Gespräch für eine mögliche Dárdai-Nachfolge. Geht jetzt sogar alles ganz schnell? „Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert. Ich weiß Internas, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat“, erklärte Lothar Matthäus nach dem Spiel der Berliner bei Sky.