Uli Hoeneß und Karl Heinz-Rummenigge bewerten Amazon-Doku über FC Bayern

„Ihr macht natürlich aus allem ein Theater. Das Entscheidende ist, wie wir Fußball spielen. Und das ist ja ein Traum“, fing der Ex-Profi an. „Man sitzt da oben und denkt, das darf doch gar nicht wahr sein. Das Spiel in Leverkusen oder die zweite Halbzeit in Lissabon oder auch die ersten 20 Minuten am Samstag, da habe ich gedacht, ich bin in Hollywood. Das ist erstaunlich, wie traumwandlerisch die Mannschaft Fußball spielt“, setzte Hoeneß sein Loblied fort. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)