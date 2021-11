Bundesliga: JHV-Ärger schwebt über FC Bayern - was machen Kahn, Hainer und Salihamidzic?

Er habe eine unruhige Nacht gehabt, ließ Hainer am Freitag in der tz verlauten. „Prinzipiell hält unser Verein einen Diskurs aus, er gehört zum Vereinsleben. Kritik ist immer möglich“, erklärte der 67-Jährige, betonte aber auch: „Aber: die Tonalität muss stimmen, und das war an diesem Abend nicht immer der Fall.“