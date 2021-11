Bundesliga: Ungeimpfte Bayern-Stars erwägen nach Gehaltsstreichung wohl rechtliche Schritte

Der FC Bayern wollte auf die Meldung des BR nicht reagieren – in der Sendung Sky 90 am Sonntag meldete sich jedoch Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu Wort: „Wenn das stimmt, was die Bild-Zeitung vermeldet, ist das sicherlich auch als Zeichen zu verstehen, dass der Verein jetzt reagiert.“