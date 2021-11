FC Bayern reagiert mit Gehaltskürzung auf Impfverweigerer um Kimmich. Kommentar von Pit Gottschalk

Fußballprofis sollten dankbar dafür sein, dass ihnen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und die Politik die Fortsetzung des Bundesliga-Alltags rechtzeitig ermöglicht haben. Dadurch hielt sich in der Pandemie ihr finanzieller Schaden in Grenzen, während anderswo im Land Menschen in Kurzarbeit geraten sind und um ihre Existenz bangen.