FC Bayern: Für Kahn und Hainer könnte es auf JHV ungemütlich werden

Nicht nur Ott hatte wegen der Katar-Problematik zu einem Frontalangriff auf die Bayern-Bosse angesetzt. Beim Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg (2:1) waren einige Fans in der Südkurve durch ein provokantes Plakat aufgefallen. Darauf zu sehen: Kahn und Hainer. Beide waschen Banknoten in einer Waschmaschine, Kahn hält das Gewand eines Scheichs in den Händen, darauf der Schriftzug „Qatar“. Der Boden ebenso wie Teile der Waschmaschine sind von Blut bedeckt.