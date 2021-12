Borussia Mönchengladbach: Chapuisat über Krise, Hütter und Eberl

27.10.2019, Fussball,GER, Saison 2019 2020; 1.Bundesliga; 9. Spieltag; VFL Borussia Mönchengladbach--Eintracht Frankfurt : Adolf Hütter (Tr SGE) begrüßt Max Eberl (BMG Sportdirektor). DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQENCES AND OR QUASI-VIDEO. 1.Fussball-Bundesliga : Borussia Mönchengladbach- Eintracht Frankfurt 9.Spieltag *** 27 10 2019, Soccer,GER, Season 2019 2020 1 Bundesliga 9 Matchday VFL Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt Adolf Hütter Tr SGE welcomes Max Eberl BMG Sportdirektor DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQENCES AND OR QUASI VIDEO 1 Fussball Bundesliga Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 9 Matchday