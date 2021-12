Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Daheim hat DSC Arminia Bielefeld die Form noch nicht gefunden: Die vier Punkte aus sieben Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Das Heimteam steht aktuell auf Position 16 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Insbesondere an vorderster Front kommt Bielefeld nicht zur Entfaltung, sodass nur neun erzielte Treffer auf das Konto der Arminia gehen. Der bisherige Ertrag von DSC Arminia Bielefeld in Zahlen ausgedrückt: ein Sieg, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen.