Bundesliga: Gladbach in der Krise! Und jetzt kommt Leipzig mit Tedesco - Kolumne

Die Fohlen machen unter Hütter, was sie wollen. Schießen im Pokal den FC Bayern aus dem Stadion, toppen aber in Freiburg unser aller Brasilien-Erlebnis – 0:6 zur Halbzeit. Besiegen jubelnd Borussia Dortmund, verlieren sogar gegen Hertha BSC. Und so weiter.